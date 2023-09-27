الكويت.. محامي أحد المصابين في حادثة "الفاشينستا" يكشف تفاصيل جلسة المحكمة ويعلق على شائعات متداولة

نشر مشاري الطويل محامي دفاع المصاب يوسف المطيري في حادثة الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن التي تسببت في وفاة شخصين بحادث مروع، مقطع فيديو كشف من خلاله تفاصيل جديدة بشأن الحادثة.

وقال المحامي الكويتي الطويل "حضرنا اليوم ممثلين عن المصاب يوسف المطيري في حادثة الفاشينستا وادعينا مدنيا بالتعويض المؤقت 5001 وطلبنا من المحكمة أجلا لسداد الرسم ولتصوير الملف".

إقرأ المزيد

وأضاف أن المحكمة واجهت المتهمة بالعديد من التهم أهمها تجاوز إشارة حمراء والقيادة بحالة سكر والسرعة فوق المحددة.

وأكد أن المحكمة حددت تاريخ 11 أكتوبر موعدا للجلسة القادمة للنظر في القضية للمرافعة ولاستكمال الدفاع وكذلك للتصريح بسداد رسم الدعوة المدنية.

وأفاد الطويل بأن القضاء قرر استمرار حجز "الفاشينيستا" لتاريخ 11 أكتوبر 2023.

وتعليقا على الشائعات المتدوالة بشأن القضية، صرح المحامي الكويتي بأن كل ما تم تداوله الأيام الماضية لإثارة الرأي العام ومحاولة توجيهه بأي شكل من الأشكال هو مجرد شائعات وادعاءات.

وأوضح أن ملف القضية في الأيام الماضية كان بحوزة المحكمة ولم يتحصل أي شخص على نسخة أو معلومات، مشددا على أن ما يتم تداوله من شائعات محاولة لتوجيه الرأي العام.

فيديو/ المحكمه تُوجه 10 تهم للفاشينيستا وتقرر استمرار حبس في قضية الحادث المروري، وحددت جلسة 11-10-2023 للمرافعة وسداد رسم الدعوى المدنية.@MSTAWEELpic.twitter.com/CLHCLQQcvY — المجلس (@Almajlliss) September 27, 2023

جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية في الكويت احتجزت "الفاشينيستا" للتحقيق في القضية ووجهت لها 10 تهم وهي "القتل الخطأ، الإصابة بالخطأ، قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة، تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء".

وشملت التهم أيضا "قيادة مركبة برعونة، قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول، قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة، التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير، إلحاق ضرر بالممتلكات العامة".

المصدر: RT + منصة "X"