السفير السعودي لدى فلسطين يؤجل زيارته إلى الأقصى

ألغى الوفد السعودي برئاسة السفير لدى فلسطين نايف السديري، زيارته التي كانت مقررة اليوم الأربعاء إلى المسجد الأقصى، ضمن أول زيارة لوفد سعودي إلى الأراضي الفلسطينية منذ 3 عقود.

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وكان من المفترض أن يزور الوفد السعودي المسجد لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف الذي يصادف اليوم وغدا، لكن السديري أبلغ مضيفيه في رام الله، وفق صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنه لا ينوي الحضور إلى المسجد الاقصى، لكنه وعد بالزيارة في المستقبل.

ووفق صحيفة "هآرتس" فقد "أثارت أنباء الزيارة المرتقبة ردود أفعال حيث دعا البعض إلى منعها، معتبرين أنها إشارة للتطبيع مع إسرائيل. وبعد اطلاع السعوديين على الحساسيات من مضيفيهم في رام الله أجلوا الزيارة".

وكان السديري سلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ظهر أمس الثلاثاء، أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة للسعودية ومفوضا غير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلا عاما في القدس.

المصدر: هآرتس