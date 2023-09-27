"قس مصري يشمت في درنة بعد مقتل 21 قبطيا".. RT تكشف حقيقة الفيديو المزعوم

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "إكس" فيديو لقس مصري يدعى إرميا بولس جاد السيد، يتحدث عن علاقة دمار مدينة درنة الليبية بمقتل 21 قبطيا بعدما تم ذبحهم على الشواطئ عام 2015.

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وتحدث القس المصري بشكل تسبب في غضب واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال إن ما حدث في درنة انتقام من الله للأقباط الذين قتلوا في سرت.

ورغم أن حديث القس المصري تسبب في جدل واسع، إلا أنه بالرجوع إلى الفيديو الرئيسي تم التأكد أن كلامه تم اجتزائه من سياقه، حيث قال القس في الفيديو الذي تم اجتزائه: "سبحان الله ربنا انتقم للشهداء الـ21 بتوع ليبيا والدم اللي نزل في البحر، البحر هاج وخد درنة بالكامل".

#أسيوط.. القس إرميا بولس جاد السيد يقول بأن ماحدث في #درنة انتقام من الله للأقباط الذين قتلوا في #سرت. pic.twitter.com/zfK46jn0QR — ليبيا لايف (@libyalive218) September 25, 2023

أما في الفيديو الأساسي قال القس المصري وهو يوبخ أحد الشامتين: "انهاردة هبعت رسالة من على هذا المنبر لكل مسيحي العالم، وللأقباط أخص وللمؤمنين المسيحيين الأقباط الأخص الأخص، والموضوع بخصوص الكارثة اللي حصلت في ليبيا في درنة، للأسف أحد الأشخاص عمل فيديو والفيديو دة مختوم بختم الشيطان، قال فيه سبحان الله ربنا انتقم للشهداء الـ21 بتوع ليبيا والدم اللي نزل في البحر، البحر هاج وخد درنة بالكامل".

المصدر: RT