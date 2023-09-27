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العراق.. إخلاء فندق الرشيد في بغداد بعد اندلاع حريق (فيديو)

أخبار العالم العربي

العراق.. إخلاء فندق الرشيد في بغداد بعد اندلاع حريق (فيديو)
AFP
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سيطرت السلطات المعنية في العراق، اليوم الأربعاء، على حريق محدود في فندق "الرشيد" في العاصمة بغداد، وفق ما أكده مسؤول الفندق لوكالة "رويترز".

وأضاف مسؤول في الفندق أنه تم إجلاء النزلاء وجميع الدبلوماسيين كإجراء احترازي بسبب الحريق الذي وصف بأنه "محدود".

ووقع الحريق المحدود في المطبخ، ووصف المسؤول عملية الإجلاء بأنها إجراء احترازي روتيني، قائلا إن النزلاء عادوا بأمان إلى غرفهم.

ويقع الفندق في المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد، والتي يوجد بها البرلمان والعديد من المباني الحكومية والسفارات الأجنبية.

المصدر: "رويترز"

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