اعتقال إيطالي من أصل تونسي بتهمة الإرهاب

أعلنت الشرطة الإيطالية بمحافظة بولونيا أنها نفذت الأسبوع الماضي أمر اعتقال شاب إيطالي من أصل تونسي (24 عاما)، بتهمة "ارتكاب جريمة التجنيد لأهداف ترتبط بنشاط الإرهاب الدولي''.

وقالت مصادر أمنية في مذكرة الثلاثاء إن التحقيقات كشفت عن "إصرار الرجل على الوصول إلى سوريا والعراق، بعد أن انجرف نحو طريق الإرهاب".

وقد صدر هذا الحكم من قبل وكيلي نيابة المنطقة استنادا لنتائج التحقيقات التي أجراها عناصر التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (Digos) في بولونيا، وتشيزينا وفورليه، بالتعاون مع المديرية المركزية للشرطة الوقائية التابعة لقيادة الشرطة.

وورد في مذكرة الاعتقال "أنه فيما يتعلق بسلوك التجنيد السلبي وفقا للمادة 270 من قانون العقوبات، فإن المحكمة توضح أنه ليس من الضروري إثبات وجود اتفاق جدي مع جماعة إجرامية ما، بل يكفي إثبات الاستعداد الكامل للإرهابي الجديد للقيام بجميع الأنشطة اللازمة لتحقيق الأهداف التخريبية التي يروج لها التنظيم"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية.

المصدر: وكالة الأنباء الإيطالية