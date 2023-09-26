"الشيطان في التفاصيل".. نواب الكويت يطالبون بقانون للإعلام يوسّع الحريات ولا يقيدها

طرح وزير الإعلام والأوقاف الكويتي، عبد الرحمن المطيري، مسودة قانون تنظيم الإعلام الجديد في حلقة نقاش، وشدد عدد من النواب على أن الكويت بحاجة إلى قانون يوسِّع الحريات ولا يقيدها.

ودعا النواب خلال النقاش إلى ضرورة مراجعة القانون المقترح في اللجان المختصة بحذر، وإخضاعه لمزيد من الدراسة والاطلاع على كل تفاصيله، مؤكدين أن التحرك والضغط النيابي والشعبي والإعلامي نجحا في إلزام وزارة الإعلام بالتراجع عن تقييد الحريات.

إقرأ المزيد

وقال المطيري: "سنستمع لكل فكرة يتم طرحها لنصل لمنظومة إعلامية تستحقها الكويت"، لافتا إلى أن تاريخنا الإعلامي يشار إليه بالبنان، وأن "استراتيجية الإعلام هي اشتراكية بين المختصين والجمهور، والفاعل الأساسي في الإعلام هم الفاعلون في المجال الإعلامي".

بدورها، قالت النائبة جنان بوشهري إن الضغطين النيابي والشعبي نجحا في إلزام وزارة الإعلام بالتراجع عن مشروع الإعلام الأول المقيِّد للحريات وتقديم مشروع جديد.

من جهته، دعا النائب عبدالكريم الكندري في تغريدة له زملاءه أعضاء اللجنة المختصة في "مجلس الأمة" لفحص المشروع "جيداً وبشكل حذر".

بدوره، قال النائب حمد العليان خلال الحلقة إنه حرص على الحضور للاستماع لملاحظات الإعلاميين ليكون النواب صوتهم في مجلس الأمة لنقل وجهات نظرهم في اللجنة التعليمية.

وأيضا، خاطبت بوشهري الوزير المطيري ضمن النقاش وقالت: "أشكرك لأنك استمعت لصوت المجتمع المدني الذي رفض مسودة القانون الأولى، وأخذك بهذه الملاحظات نقطة تحسب لك، وصعب جدا أن يقيم الحضور مسودة القانون في جلسة، لأننا لم نطلع عليها مسبقا، فالشيطان يكمن في التفاصيل".

المصدر: القبس