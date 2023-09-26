أ ف ب: عائلة مغربي قتل في عرض البحر تطالب بإعادة جثمانه من الجزائر

طالب محامي عائلة مغربي قتل نهاية أغسطس برصاص خفر السواحل الجزائري إثر دخوله المياه الجزائرية عن طريق الخطأ، بإعادة جثمانه من الجزائر.

وقتل عبد العالي مشوار مغربي الجنسية يبلغ من العمر 40 عاما كان مقيما في فرنسا، وابن عمه بلال قيسي وهو فرنسي مغربي يبلغ من العمر 29 عاما، في 29 أغسطس بنيران خفر السواحل الجزائريين بعد دخولهما المياه الجزائرية عن طريق الخطأ على متن دراجات مائية، حسبما ذكره شقيق بلال الناجي من الحادث محمد قيسي.

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وذكرت وكالة "أ ف ب" أنه تم العثور على جثة بلال قيسي قبالة السواحل المغربية.

وقال مصطفى مشوار والد عبد العالي لوكالة فرانس برس "ليس لدينا أي معلومات عن مصير جثمان ابننا"، مضيفا للصحافيين في الدار البيضاء "نأمل أن يتم تسريع الإجراء لنتمكن من الحداد".

وقال حكيم شركي المحامي الفرنسي لعائلة مشوار، "لقد وصلنا إلى طريق مسدود، بمعنى أننا قدمنا الطلبات، والقنصلية المغربية لديها إمكانية التحقق من الهوية، والحصول على الوثائق اللازمة وإصدار تصريح بالمرور".

وأضاف "مر أسبوع ولم ترد السلطات في النيابة العسكرية الجزائرية".

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وفي رسالة موجهة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، طلبت عائلة مشوار من الرئيس التدخل لإعادة جثمان عبد العالي.

هذا، وصرح محمد قيسي بأن المصطافين كانا برفقة شاب يدعى إسماعيل صنابي، هو أيضا مغربي فرنسي، مصاب وموقوف لدى السلطات في الجزائر.

وأفادت "أ ف ب" بأن تحقيقا فُتح من قبل النيابة العامة في وجدة (شمال شرق المغرب) وآخر في فرنسا.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من الحكومة المغربية على ما حصل.

وفي 3 سبتمبر، ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أنه وخلال دورية تأمين ومراقبة في مياهنا الإقليمية، اعترضت وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية مساء الثلاثاء 29 أغسطس 2023، في حدود الساعة 19:47، 3 دراجات مائية قامت باختراق المياه الإقليمية.

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وأشارت الدفاع الجزائرية إلى أنه وبعد إطلاق تحذير صوتي وأمر بالتوقف عدة مرات، قوبل بالرفض بل وبقيام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطيرة.

وأكدت أنه وبالنظر إلى أن هذه المنطقة البحرية الحدودية تعرف نشاطا مكثفا لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة، وأمام تعنت أصحاب هذه الدراجات المائية، قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية.

وأردف البيان: "وبعد عدة محاولات تم اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية مما أدى إلى توقف سائقها، فيما لاذ الآخران بالفرار".

المصدر: أ ف ب