تصريح رئيس مجلس الأمة الكويتي عن السعودية يثير تفاعلا (فيديو)

أثار تصريح لرئيس مجلس الأمة الكويتي، أحمد السعدون، حول المملكة العربية السعودية، تفاعلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل ‏الاجتماعي.

وخلال مشاركته في احتفال بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ93، في السفارة السعودية لدى الكويت، قال السعدون إن "السعودية هي الدولة الوحيدة القادرة على قيادة العالم وليس المنطقة فقط".

وأكد أن "الاحتفال يعيد لنا الأمل في أن نرى الأمة العربية وقد أخذت مكانها الطبيعي الذي يجب أن تأخذه بقيادة السعودية".

أحمد السعدون: السعودية الدولة الوحيدة القادرة على أن تقود العالم



- رئيس مجلس الأمة أكد خلال الحفل الذي أقامته سفارة المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 أن الأمة العربية ستعود أفضل مما كانت بالسابقhttps://t.co/T2bFyOMDeFpic.twitter.com/DhlGsu6Q5U — الأنباء (@AlAnba_News_KW) September 25, 2023

وقد تم تداول التصريح على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب أحدهم في منشور عبر منصة X: "رسالة من شقيق… أرجو أو يفهمها شقيق آخر ويتعلم".

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رسالة من شقيق ..

ارجو ان يفهمها شقيق اخر ويتعلم

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رئيس مجلس الأمة الكويتي "أحمد السعدون":



السعودية هي الدولة الوحيدة القادرة على قيادة العالم وليس فقط تقود المنطقة #الكويت

🕋🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦💪🏻💪🏻 pic.twitter.com/qXaIf2qhhc — سلطان الجوفي (@sultanaaljoufi) September 25, 2023

أحمد السعدون تاريخ من المواقف السياسية وصاحب قبول إجتماعي واسع ويتمتع بخطاب سياسي رزين يترجم توجه الدولة والقيادة السياسية والدول المحترمة تضع في الواجهة رجالات دولة محترمين

وصف السعودية بأنها دولة قادرة على قيادة العالم ليس وصف مبالغ فيه بل هو واقع نعيشه اليوم لمن يدرك حيثيات… pic.twitter.com/zXVJEpIPW5 — محمد صالح الأستاذ (@ALOSTATH2017) September 25, 2023

🚨 احمد السعدون رئيس مجلس الامه الكويتي:



السعودية هي الدولة العربية الوحيدة القادرة حاليا على قيادة العالم pic.twitter.com/tTV3QYf3Nr — ماجد|Majed (@M2jed966) September 25, 2023

المصدر: RT