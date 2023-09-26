تصريح رئيس مجلس الأمة الكويتي عن السعودية يثير تفاعلا (فيديو)
أثار تصريح لرئيس مجلس الأمة الكويتي، أحمد السعدون، حول المملكة العربية السعودية، تفاعلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
وخلال مشاركته في احتفال بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ93، في السفارة السعودية لدى الكويت، قال السعدون إن "السعودية هي الدولة الوحيدة القادرة على قيادة العالم وليس المنطقة فقط".
وأكد أن "الاحتفال يعيد لنا الأمل في أن نرى الأمة العربية وقد أخذت مكانها الطبيعي الذي يجب أن تأخذه بقيادة السعودية".
أحمد السعدون: السعودية الدولة الوحيدة القادرة على أن تقود العالم— الأنباء (@AlAnba_News_KW) September 25, 2023
- رئيس مجلس الأمة أكد خلال الحفل الذي أقامته سفارة المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 أن الأمة العربية ستعود أفضل مما كانت بالسابقhttps://t.co/T2bFyOMDeFpic.twitter.com/DhlGsu6Q5U
وقد تم تداول التصريح على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب أحدهم في منشور عبر منصة X: "رسالة من شقيق… أرجو أو يفهمها شقيق آخر ويتعلم".
🔴— سلطان الجوفي (@sultanaaljoufi) September 25, 2023
رسالة من شقيق ..
ارجو ان يفهمها شقيق اخر ويتعلم
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رئيس مجلس الأمة الكويتي "أحمد السعدون":
السعودية هي الدولة الوحيدة القادرة على قيادة العالم وليس فقط تقود المنطقة #الكويت
🕋🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦💪🏻💪🏻 pic.twitter.com/qXaIf2qhhc
أحمد السعدون تاريخ من المواقف السياسية وصاحب قبول إجتماعي واسع ويتمتع بخطاب سياسي رزين يترجم توجه الدولة والقيادة السياسية والدول المحترمة تضع في الواجهة رجالات دولة محترمين— محمد صالح الأستاذ (@ALOSTATH2017) September 25, 2023
وصف السعودية بأنها دولة قادرة على قيادة العالم ليس وصف مبالغ فيه بل هو واقع نعيشه اليوم لمن يدرك حيثيات… pic.twitter.com/zXVJEpIPW5
🚨 احمد السعدون رئيس مجلس الامه الكويتي:— ماجد|Majed (@M2jed966) September 25, 2023
السعودية هي الدولة العربية الوحيدة القادرة حاليا على قيادة العالم pic.twitter.com/tTV3QYf3Nr
المصدر: RT