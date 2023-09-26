الجيش المصري دخل من سيناء والسوري من الجولان فلماذا انخرط الملك حسين في حرب 1967 الخاسرة؟ (فيديو)

أكد رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري، أن الملك حسين الراحل، كان يشعر أن موضوع القدس يخصه شخصيا، وكان يشعر بمسؤوليته تجاه أجداده.

وفي حديث إلى برنامج "قصارى القول"، وردا على سؤال عن سبب دخول الملك حرب 1967 الخاسرة، قال المصري: "لا أظن أن أحدا يمكن أن يقدم تفسيرا، لكن هو كان يشعر كملك هاشمي أن موضوع القدس يخصه شخصيا، ليس فقط دينيا وشعبيا، ولكن كإنسان يشعر بمسؤوليته تجاه أجداده، فالقدس مكان عزيز عليه".

وأكد أن "الملك حسين كان يسعى منذ الستينات إلى تحرير القدس، وعندما حان الوقت لهذه المعركة، كان مندفعا"، مشيرا إلى أن "القرار 242 في موضوع الانسحاب من القدس والضفة الغربية كان قرار ممزوجا بالكثير من العوامل الداخلية والعاطفية، الملك تأثر لكن ليس واضحا بالنسبة لي ما هي العوامل الحقيقة التي جعلته يشارك.. هو متمسك بالقدس ويريد تحريرها".

وأضاف: "كانت الأمور مختلطة، لا أستطيع أن أحدد العوامل، لكن الجيش المصري دخل من سيناء والجيش السوري دخل من الجولان والقنيطرة، والجيش العربي بالوسط تحير أين يذهب وما هو القرار بالنسبة للحرب"، مشيرا إلى أنه "عندما حصلت معركة الكرامة كان لها أثر سياسي واجتماعي كبير جدا، كانت أول معركة بين الجيش والقوى الأخرى، وبين الدولة الإسرائيلية، وكان غير متوقع هذا النجاح".

وشدد المصري على أن "احتلال القدس لم يكن خطوة قليلة، ضياع القدس كان شيئا خطيرا جدا، وجاءت معركة الكرامة بهذا النجاح، وهي جزء من تاريخنا السياسي والعسكري لأنها استطاعت أن تدحر الدبابات التي جاءت لاحتلال القدس".

المصدر: RT