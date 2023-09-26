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لبنان.. توقيف مطلق النار على السفارة الأمريكية وضبط السلاح المستعمل في العملية

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لبنان.. توقيف مطلق النار على السفارة الأمريكية وضبط السلاح المستعمل في العملية
AFP
لبنان
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علنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني توقيف مطلق النار بالقرب من مدخل السفارة الأمريكية في منطقة عوكر في ضواحي العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان أنها أوقفت المدعو "م. خ."  لبناني الجنسية في محلة الكفاءات في عملية نوعية.

وأضافت أنه اعترف بقيامه بإطلاق النار على السفارة، وتم ضبط السلاح المستعمل في العمليّة، والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت يوم 20 سبتمبر بوقوع حادثة إطلاق نار على مبنى السفارة الأمريكية لدى بيروت دون وقوع إصابات.

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وسائل إعلام لبنانية: إطلاق نار على السفارة الأمريكية لدى بيروت

وذكر موقع "لبنان 24" الإخباري أنه مرت مساء اليوم سيارة PATHFINDER سوداء اللون، زجاجها داكن ومن دون لوحات وأطلقت النار على المدخل الرئيسي للسفارة الأمريكية في منطقة عوكر.

وحسب "لبنان 24"، فقد تبين من التحقيقات أن الرصاص من نوع كلاشينكوف، فيما أصيبت آلية عسكرية للسفارة الأمريكية.

وعلى الفور تم اتخاذ تدابير استثنائية في محيط السفارة كما تم قطع الطريق في المنطقة.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

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