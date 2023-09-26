لبنان.. توقيف مطلق النار على السفارة الأمريكية وضبط السلاح المستعمل في العملية

علنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني توقيف مطلق النار بالقرب من مدخل السفارة الأمريكية في منطقة عوكر في ضواحي العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان أنها أوقفت المدعو "م. خ." لبناني الجنسية في محلة الكفاءات في عملية نوعية.

وأضافت أنه اعترف بقيامه بإطلاق النار على السفارة، وتم ضبط السلاح المستعمل في العمليّة، والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص.

عملية نوعيّة لشعبة المعلومات أسفرت عن توقيف المدعو م.خ (تولّد 1997/ لبناني) في محلة الكفاءات. الذي اعترف بقيامه باطلاق النار على السفارة الاميركية في عوكر.وقد تم ضبط السلاح المستعمل في العمليّة.

التحقيق جار باشراف القضاء المختص#قوى_الامن#الامن_أمانةpic.twitter.com/aUdd6mlAdc — قوى الامن الداخلي (@LebISF) September 25, 2023

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت يوم 20 سبتمبر بوقوع حادثة إطلاق نار على مبنى السفارة الأمريكية لدى بيروت دون وقوع إصابات.

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وذكر موقع "لبنان 24" الإخباري أنه مرت مساء اليوم سيارة PATHFINDER سوداء اللون، زجاجها داكن ومن دون لوحات وأطلقت النار على المدخل الرئيسي للسفارة الأمريكية في منطقة عوكر.

وحسب "لبنان 24"، فقد تبين من التحقيقات أن الرصاص من نوع كلاشينكوف، فيما أصيبت آلية عسكرية للسفارة الأمريكية.

وعلى الفور تم اتخاذ تدابير استثنائية في محيط السفارة كما تم قطع الطريق في المنطقة.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية