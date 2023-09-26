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نصف مليار جنيه مصري.. ضحايا "مستريحي الذهب" بكفر الشيخ في صدمة

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نصف مليار جنيه مصري.. ضحايا
Globallookpress
مصر
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انتشرت حالة من الجدل بين أهالي مركز دسوق التابع إلى محافظة كفر الشيخ في مصر، عقب تعرض عدد منهم إلى النصب والاحتيال على يد 4 أشخاص من أسرة واحدة.

وأوهم الجناة ضحاياهم بأنهم تجار ذهب يمتلكون مصنعا ومحلات واستولوا منهم على مبلغ يقدر بنحو 500 مليون جنيه.

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وقال محامي دفاع الضحايا مصطفى محمود، إن المتهمين الأربعة تمكنوا من ممارسة أعمال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم أنهم يمتلكون مصنعا ومحلات للذهب.

وأضاف مصطفى محمود أن المتهمين أقنعوا الضحايا باستثمار أموالهم في مجال تجارة الذهب، مما يترتب على ذلك تحقيق أرباح مالية كبيرة.

وأوضح المحامي أن المتهمين وعدوا الضحايا بحصولهم على نسبة أرباح شهرية تقدر بـ 25%، نظير استثمار أموالهم في تجارة الذهب.

وأشار إلى أن المحتالين تمكنوا من جمع حوالي 500 مليون جنيه.

وأفاد بأن تحريات المباحث أثبتت صحة الواقعة وأن هناك عصابة تستهدف الأهالي لاستقطابهم من أجل التحصل على أموالهم بزعم استثمارها في مجال الذهب لتحقيق مبالغ مالية كبيرة، موضحا أن هناك عددا كبيرا من الضحايا حرروا محاضر وبلاغات بالواقعة.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري

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