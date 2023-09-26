الأكبر على مستوى العالم.. شرطة دبي تكشف تفاصيل عملية "ستورم" ضد الكبتاغون (فيديو)

كشفت شرطة دبي في مقطع فيديو تفاصيل الإطاحة بمخططات عصابة دولية في عملية اُطلق عليها "ستورم"، وأسفرت عن ضبط واحدة من أكبر عمليات تهريب الكبتاغون على مستوى العالم.

وقبل نحو أسبوعين أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، عن إحباط تهريب أكثر من 13 طنا من أقراص الكبتاغون المخدرة موزعة في 5 حاويات، موضحا أن قيمتها السوقية تجاوزت 3 مليارات درهم.

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وذكر حينها أن شرطة دبي تمكنت من إلقاء القبض على 6 من أفراد العصابة في حالة تلبس، وضبط 86 مليونا و20 ألف قرص كبتاغون، تزن 13 طنا و763 ألفا و200 كيلوغرام.

وجاء في مقطع الفيديو الذي نشرته شرطة دبي على صفحتها الرسمية بمنصة "X" (تويتر سابقا) يوم الاثنين، أن العصابة حاولت تهريب حبوب الكبتاغون بطريقة مبتكرة بداخل 651 بابا صنعت بحرفية من الحديد السميك والخشب، وفي داخل 432 لوح أثاث ديكور منزلي مصنوعة من مادتي الغراليك والخشب غالي الثمن.

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الكشف عن طريقة إخفاء المواد المخدرة، واستطاعت التعرف على مسار نقل الحاويات التي تحمل الأقراص وصولا إلى ضبط المتورطين في محاولة التهريب.

وقال القائد العام لشرطة دبي الفريق عبد الله خليفة المري، إن عملية "ستورم" تعتبر واحدة من أهم العمليات التي نفذتها القيادة العامة لشرطة دبي.

وثائقي | عملية ستورم ... كشف النقاب عن تفاصيل الإطاحة بمخططات عصابة دولية وضبط واحدة من أكبر عمليات تهريب الكبتاغون على مستوى العالم بقيمة تتجاوز الـ ٣ مليارات درهم.https://t.co/QbUrUVlwLj#عملية_ستورمpic.twitter.com/8JTK7rM7nw — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) September 25, 2023

المصدر: وسائل إعلام إماراتية