الرئيس التونسي: على التلفزة التونسية الانخراط في الخط التحريري للوطن (فيديو)

تطرق الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال إشرافه يوم الاثنين على اجتماع مجلس الأمن القومي، إلى ملف حرية التعبير والإعلام.

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وقال سعيّد خلال الاجتماع إنه ''لا نقاش في حرية الإعلام، لكن حرية التفكير أصبحت غائبة".

وأضاف الرئيس التونسي أن حرية التعبير ليست الكذب والإفتراء وليست هتكا للأعراض والتهديد بالقتل.

وبخصوص الخط التحريري للتلفزة الوطنية، صرح سعيّد بأنه لابد من أن يتم توضيح عديد النقاط خاصة بالتلفزة التونسية التي يجب أن تكون وطنية.

ودعا سعّيد إلى ضرورة أن تنخرط التلفزة الحكومية بالخط التحريري للوطن.

المصدر: RT + "موزاييك"