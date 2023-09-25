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مهددا ببيع البيانات لمن يدفع.. "هاكر" يخترق نظام وزارة المالية الكويتية ويطلب فدية 400 ألف دولار

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مهددا ببيع البيانات لمن يدفع..
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
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ذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية أن "الهاكر" الذي استهدف وزارة المالية الكويتية الأسبوع الماضي عرض البيانات التي نجح في الحصول عليها بعد اختراق أحد أنظمة الوزارة للبيع.

وأفادت الصحيفة بأنه حدد مبلغ "الفدية" المطلوبة بـ 15 بيتكوين (نحو 400 ألف دولار أمريكي).

وأمهل "الهاكر" الوزارة 7 أيام إذا أرادت استرجاع البيانات مقابل دفع "الفدية" المطلوبة، أو أنه سيقدم على بيع البيانات لمن يدفع.

مهددا ببيع البيانات لمن يدفع..

وكانت وزارة المالية قد أعلنت أن أحد أنظمتها قد تعرض لمحاولة اختراق عبر فيروس الأسبوع الماضي.

وأكدت أنه تم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة، وجار تقييم مستوى محاولة الاختراق.

كما أكدت الوزارة أن إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق مشيرة إلى أن الأنظمة المالية للحكومة منفصلة.

وفي تحديث جديد، قالت الوزارة إن جميع البيانات الخاصة برواتب العاملين في الجهات الحكومية لا تخزن في أنظمة الوزارة.

وأفادت بأنه تعمل مع شركة عالمية متخصصة في مكافحة هذا النوع من الجرائم المعلوماتية.

المصدر: RT + صحيفة "الرأي" الكويتية

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