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القبض على 3 سعوديين لرفعهم لافتة تثير النعرات القبلية (صورة + فيديو)

أخبار العالم العربي

القبض على 3 سعوديين لرفعهم لافتة تثير النعرات القبلية (صورة + فيديو)
RT @security_gov
القبض على 3 سعوديين لرفعهم لافتة تثير النعرات القبلية
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قبضت شرطة محافظة تربة بالمملكة العربية السعودية يوم الاثنين، على 3 سعوديين لرفعهم لافتة ذات مضامين تثير النعرات القبلية وتزعزع اللحمة الوطنية.

وقال الأمن العام عبر حسابه الرسمي على منصة "X" (تويتر سابقا)، إنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأشار الأمن العام إلى أنه جار القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيا بذلك، لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

المصدر: RT

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