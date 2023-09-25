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مصر.. إصابة 15 شخصا في حريق بمصنع للملابس الجاهزة بمحافظة القليوبية (صور)

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مصر.. إصابة 15 شخصا في حريق بمصنع للملابس الجاهزة بمحافظة القليوبية (صور)
RT
سيارة إطفاء مصرية - أرشيف -
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قال موقع "القاهرة 24" المصري إن 15 شخصا أصيبوا في حريق اندلع بمصنع "تريكو أي بي أي" للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور بمحافظة القليوبية.

وأفاد الموقع المصري بأنهم أصيبوا بالاختناق، مؤكدا أنه تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وأن بعضهم تماثل للشفاء.

من جهتها، قالت صحيفة "الجمهورية" إن محافظ القليوبية أكد السيطرة على الحريق بالكامل وأنه لا توجد خسائر بشرية. 

وكشفت المعاينة الأولية للحريق أن مصنع الملابس الجاهزة مكون من أربعة طوابق، وأن الحريق اندلع في الدورين الثالث والرابع.

ونشرت وسائل إعلام مصرية صورا وثقت الحريق.

مصر.. إصابة 15 شخصا في حريق بمصنع للملابس الجاهزة بمحافظة القليوبية (صور)
/ gomhuriaonline.com
مصر.. إصابة 15 شخصا في حريق بمصنع للملابس الجاهزة بمحافظة القليوبية (صور)
/ gomhuriaonline.com
مصر.. إصابة 15 شخصا في حريق بمصنع للملابس الجاهزة بمحافظة القليوبية (صور)
/ gomhuriaonline.com
مصر.. إصابة 15 شخصا في حريق بمصنع للملابس الجاهزة بمحافظة القليوبية (صور)
/ gomhuriaonline.com
مصر.. إصابة 15 شخصا في حريق بمصنع للملابس الجاهزة بمحافظة القليوبية (صور)
/ gomhuriaonline.com
مصر.. إصابة 15 شخصا في حريق بمصنع للملابس الجاهزة بمحافظة القليوبية (صور)
/ gomhuriaonline.com
مصر.. إصابة 15 شخصا في حريق بمصنع للملابس الجاهزة بمحافظة القليوبية (صور)
/ gomhuriaonline.com

المصدر: "القاهرة 24" + "الجمهورية"

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