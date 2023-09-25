المغرب.. وكالة الحوض المائي تكشف حالة "سدود أم الربيع" بعد "زلزال الحوز"

أكدت وكالة الحوض المائي لأم الربيع في المغرب، عدم تسجيل أي ضرر على مستوى السدود التي تديرها الوكالة إثر الزلزال الذي شهدته منطقة الحوز يوم 8 سبتمبر 2023.

وأوضحت وكالة الحوض المائي لأم الربيع في بلاغ أن الوكالة أجرت تشخيصا لكافة المنشآت المائية التي تشرف عليها لتقييم الأضرار والشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها.

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وأشارت إلى أن التشخيص استهدف بالأساس سدود المسيرة وسيدي إدريس، وأحمد الحنصالي، والحسن الأول، ومولاي يوسف وآيت مسعود.

وذكرت أن الفحص والتشخيص شمل المراقبة الهندسية المدنية والتجهيزات ذات الصلة، واختبار التجهيزات الهيدروميكانية والإلكتروميكانية، وكذا اتخاذ ترتيبات الفحص، وهي العمليات التي جرى تنفيذها طبقا لمعايير وإجراءات اللجنة الدولية للسدود الكبرى.

وأضاف البلاغ أن هذه العملية التي تجند لها 42 إطارا وتقنيا وعامل صيانة من وكالة الحوض المائي لأم الربيع، مكنت من التحقق من عدم تسجيل أي ضرر على مستوى السدود.

وأكد المصدر أن هذه العمليات تجرى يوميا، مذكرا بأن تقارير المراقبة من خلال المعاينة البصرية وإجراءات الفحص ترسل يوميا إلى مديرية التجهيزات المائية التي تنسق وتشرف على هذه العملية على المستوى الوطني.

يذكر أنه مساء 8 سبتمبر 2023 ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر عدة مدن مغربية كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس (شمال)، ومراكش وأغادير وتارودانت (وسط).

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي