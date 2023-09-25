إعلامي مصري يعلن عودته إلى بلاده بعد رفع اسمه من "قوائم الإرهاب"

أعلن الإعلامي المصري حسام الغمري، يوم الاثنين، عودته إلى أرض مصر، موجها الشكر لمن ساهم في عودته إلى حضن الوطن.

وعبر حسام الغمري عن "سعادته البالغة للعودة إلى أرض الوطن"، قائلا: "كل الشكر لمن فتح لي بوابة العودة إلى حضن الوطن ولأمي وولديي، من لا يشكر الناس لا يشكر الله وله سبحانه الحمد كل الحمد والشكر على ما أنعم به علي".

وكتب في مواقع التواصل الاجتماعي: "نعم أنا الآن في مصر، في وطني، عدت اليوم إلى مصر، والسعادة تغمرني.. أعود إلى بلادي بأمل أن تفتح عودتي بابا لكل من كان يحلم مثلي بالعودة لأنه ليس من تجار الثورة".

العـــــودة إلى مصر 🇪🇬🇪🇬



لا يعلم الكثيرون أن الزعيم أحمد عرابي كان موالياً للسلطان عبد الحميد الثاني الذي باع رأسه بصفقة عقدها مع الإنجليز فأعلن عصيان عرابي مما أضر بموقفه العسكري ومكانته بين رجاله وخفض معنويات جنده والمعركة محتدمة مع العدو !!

أي أن الخليفة باختصار قام بتعرية… pic.twitter.com/pMeORrxK1h — حسام الغمري (@HossamAlGhamry) September 25, 2023

وأضاف: "أعود إلى وطني وقد تعلمت الكثير والكثير وسأعلمه لأبنائي وأحفادي، حقا تغمرني السعادة الجمة ولن يتوقف لساني عن شكر كل من ساهم في ذلك".

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية في 21 سبتمبر، عدة قرارات جديدة صادرة من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة بمأمورية الاستئناف بمحكمة القاهرة الجديدة يوم 20سبتمبر2023، برفع اسم "حسام محمد طلعت سالم الغمري من قائمة الإرهابيين، والصادر في القضية رقم 590 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا".

ونص الطلب رقم 3 لسنة 2023 على "رفع اسم حسام محمد طلعت سالم الغمري من قائمة الإرهابيين، بعدما تم إدراجه في القضية رقم 590 لسنة 2921 حصر أمن الدولة العليا".

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المصدر: "القاهرة 24"