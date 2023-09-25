السعودية.. توقيف رجل أعمال حصل على تمويلات بنكية بمبالغ فلكية بعقود مشاريع وهمية

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، يوم الاثنين، إيقاف رجل أعمال لحصوله على تمويلات بنكية بمبالغ مالية تجاوزت 100 مليون ريال.

وقالت الهئية إنه وبالتعاون مع البنك المركزي السعودي تم إيقاف رجل أعمال لحصوله على تمويلات بنكية بمبالغ مالية تجاوزت 100 مليون ريال من خلال تقديم عقود لمشاريع وهمية بمساعدة أحد موظفي البنك الممول مقابل حصوله على مبالغ مالية.

القضية 2:بالتعاون مع البنك المركزي السعودي تم إيقاف رجل أعمال لحصوله على تمويلات بنكية بمبالغ مالية تجاوزت 100,000,000 ريال من خلال تقديم عقود لمشاريع وهمية بمساعدة أحد موظفي البنك الممول مقابل حصوله على مبالغ مالية.#وطن_بلا_فساد — هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) September 25, 2023

وشدد المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد على أنهم مستمرون في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة.

وأكد أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

المصدر: "عكاظ"