سوريا.. خروج محطة تحويل كهرباء تل تمر من الخدمة جراء "قصف تركي"

أفادت وكالة "سانا" بخروج محطة تحويل الكهرباء ناحية تل تمر من الخدمة صباح اليوم، نتيجة "اعتداء تركي" استهدف خط الكهرباء المغذي للمحطة.

وذكر مدير عام شركة كهرباء الحسكة المهندس صالح إدريس، "أن المحطة خرجت من الخدمة، نتيجة قيام الاحتلال التركي باستهداف خط (66 ك.ف) المغذي للمحطة بعدد من القذائف في منطقة أم الكيف بريف تل تمر، ما أدى إلى انقطاع التغذية الكهربائية عن منطقة تل تمر والتجمعات السكنية والقرى المحيطة بها".

وأشار إلى أن الشركة ستحرص على إجراء الإصلاح اللازم للخط وإعادة الخدمة إلى المحطة بأسرع وقت ممكن.

وتتعرض قرى ريف ناحية تل تمر منذ بداية الأسبوع الحالي إلى استهداف متكرر من قبل القوات التركية، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالمنازل والممتلكات العامة والخاصة.

المصدر: RT + سانا