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الجيش المصري ينشر فيديو نادرا لحسني مبارك

أخبار العالم العربي

الجيش المصري ينشر فيديو نادرا لحسني مبارك
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نشر المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، فيديو للفريق طيار محمد حسني مبارك، الرئيس المصري الراحل، تزامنا مع اقتراب ذكرى انتصار مصر في حرب أكتوبر 1973.

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ونشرت القوات المسلحة المصرية فيديو مبارك كونه قاد القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر ومعروف بلقب صاحب أول ضربة جوية.

وكان لهذه الضربة أثر كبير في ضرب النقاط الحيوية للقوات الإسرائيلية في سيناء مما أخل بتوازنه وسمح للقوات البرية المصرية بعبور قناة السويس والسيطرة علي الضفة الشرقية للقناة وعدة كيلومترات في أول أيام الحرب تحت غطاء وحماية القوات الجوية المصرية.

المصدر: RT

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