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الكشف عن فيديو يوثق إحدى أكبر العمليات الأمنية في الإمارات (فيديو)

أخبار العالم العربي

الكشف عن فيديو يوثق إحدى أكبر العمليات الأمنية في الإمارات (فيديو)
وسائل إعلام
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كشفت شرطة دبي النقاب عن فيديو وثائقي يوثق تفاصيل الإطاحة بمخططات عصابة دولية، وضبط واحدة من أكبر عمليات تهريب الكبتاغون على مستوى العالم بقيمة تتجاوز الـ3 مليارات درهم.

وأظهر الفيلم الذي نشرته شرطة دبي على حسابها الرسمي عبر منصة "إكس" آلافا من الحاويات على متن سفينة شحن عملاقة قادمة من إحدى الدول الآسيوية، على وشك أن تحط رحالها في الإمارات من بينها حاويات مشبوهة.

وفي المقطع، قال ضابط فني بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات: "سابقنا عقارب الزمن لتحديد هذه الحاويات".

ومن جانبه، قال اللواء عيد محمد ثاني مدير إدارة مكافحة المخدرات في المقطع: "حجم المضبوطات فاق التصور".

وأضاف: "أكبر كميات على مستوى العالم سحقتها شرطة دبي في عملية "ستورم".

وكانت دبي أعلنت عن العملية في 14 سبتمبر الجاري.

المصدر: RT

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