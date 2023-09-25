 
مباشر

بالفيديو.. لقاء أسير فلسطيني بعائلته بعد 21 عاما

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. لقاء أسير فلسطيني بعائلته بعد 21 عاما
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w3qx

أفرجت السلطات الإسرائيلية، أمس الأحد عن الأسير أشرف الصفدي من بلدة عوريف جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد أن أمضى 21 عاما في السجون الإسرائيلية.

وتم الإفراج عن الصفدي (51 عاما) من سجن النقب الصحراوي، وكان باستقباله عند معبر الظاهرية جنوب الخليل عدد من أقربائه وأصدقائه.

والصفدي متزوج، ورزق قبل عشر سنوات بطفل عن طريق النطف المحررة، وتمكن من استكمال دراسته خلال فترة اعتقاله، وحصل على درجة البكالوريوس.

المصدر: "صفا" + "شهاب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا