بالفيديو.. لقاء أسير فلسطيني بعائلته بعد 21 عاما

أفرجت السلطات الإسرائيلية، أمس الأحد عن الأسير أشرف الصفدي من بلدة عوريف جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد أن أمضى 21 عاما في السجون الإسرائيلية.

وتم الإفراج عن الصفدي (51 عاما) من سجن النقب الصحراوي، وكان باستقباله عند معبر الظاهرية جنوب الخليل عدد من أقربائه وأصدقائه.

والصفدي متزوج، ورزق قبل عشر سنوات بطفل عن طريق النطف المحررة، وتمكن من استكمال دراسته خلال فترة اعتقاله، وحصل على درجة البكالوريوس.

شاهد| لحظة لقاء الأسير أشرف الصفدي من بلدة عوريف جنوب نابلس بعائلته بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال بعد اعتقال دام 21 عامًا. pic.twitter.com/WypZXgFA8T — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 25, 2023

المصدر: "صفا" + "شهاب"