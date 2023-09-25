الأردن.. ضبط 21 شخصا يمارسون طب الأسنان بلا شهادة

أعلن عازم القدومي، نقيب أطباء الأسنان في الأردن، أنه تم ضبط 21 شخصا يمارسون مهنة طب الأسنان دون أن يكونوا أطباء.

ودعا القدومي إلى ضرورة تفعيل القوانين المتعلقة بإغلاق المنشآت المخالفة في مجال طب الأسنان، مشيرا إلى أن هناك مخالفات جسيمة تشمل وجود أشخاص يمارسون مهنة طب الأسنان دون أن يكونوا أطباء، حيث بلغ عددهم حوالي 21 شخصا.

وأفاد بأنه تم رصد هؤلاء الأشخاص وضبطهم من قبل النقابة، إلا أن النقابة ليس لديها صلاحية إغلاق هذه المنشآت، وتعتمد هذه الصلاحية على وزارة الصحة، لافتا إلى أنه تم مخاطبة وزارة الصحة بخصوص هذه المخالفات من قبل أطباء الأسنان، ويتمنون أن يتم التعاون مع الوزارة لتفعيل القوانين وإغلاق هذه المنشآت المخالفة، بهدف حماية المواطن والمريض.

المصدر: "خبرني"