الرئيس السابق للاستخبارات السعودية يعلق على مقابلة ولي العهد مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية

علق الرئيس السابق للاستخبارات السعودية وسفير المملكة السابق لدى واشنطن الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز، على مقابلة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.

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وقال الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز في تعليقه الذي نشره الأمير عبد الرحمن بن مساعد عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، "أبو سلمان: كنتم نجم سهيل في الهند والآن أنتم نجم سهيل في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف الأمير بندر بن سلطان "أسعدت محبيك وأصدقاءك وأغظت وأتعست كارهيك وأعداءك".

وذكر الأمير عبد الرحمن بن مساعد أن الأمير بندر بن سلطان لا يملك حسابا على منصة "X"، حيث قال "ليس لسيدي الأمير بندر بن سلطان حساب في منصة، لذلك شرفني بأن أكتب تعليقه عن لقاء سيدي ولي العهد مع قناة FOX news الأمريكية".

ليس لسيدي الأمير بندر بن سلطان حساب في منصة X

لذلك شرفني بأن أكتب تعليقه عن لقاء سيدي ولي العهد مع قناة FOX news الأمريكية وهو ما يلي نصًّا:

( أبو سلمان: كنتم نجم سهيل في الهند والآن أنتم نجم سهيل في الولايات المتحدة الأمريكية أسعدت محبيك وأصدقاءك وأغظت وأتعست كارهيك وأعداءك ) pic.twitter.com/mxDVPFX8qB — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) September 24, 2023

تجدر الإشارة إلى أن ولي العهد السعودي أجرى مقابلة يوم الأربعاء الماضي مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.

المصدر: RT + منصة "X"