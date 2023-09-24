المغرب.. "العدالة والتنمية" يدين الحملات الإعلامية العدائية ويشيد بالموقف الصارم تجاه ابتزاز فرنسا

أعرب حزب "العدالة والتنمية" في المغرب عن اعتزازه بالموقف الوطني الصارم والحازم تجاه الابتزاز الفرنسي المرتهن إلى منطق قديم.

وتوجهت الأمانة العامة للحزب بالدعوة إلى عقلاء فرنسا وحكمائها بضرورة مراجعة سياسة البلاد تجاه المغرب، والقيام بنقد ذاتي عميق لمواقف الاستفزاز والابتزاز وتصحيحها، بما يمكن من إرساء قواعد علاقة قوامها الاحترام المتبادل مع بلد عريق وشعب أبي.

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ودان الحزب أيضا الحملات الإعلامية العدائية غير الأخلاقية وغير الإنسانية التي استهدفت كل مؤسسات ورموز المملكة وانطلقت واستمرت في عز الزلزال المؤلم.

وكانت السلطات المغربية رحلت صحافيين فرنسيين من أراضيها كانا وفقا لوكالة "فرانس برس" يعملان على مقال حول السلطات والمنظومة الأمنية في المملكة، في سياق توتر العلاقات بين الرباط وباريس.

وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، النقاب عن سبب طرد سلطات البلاد لصحافيين فرنسيين الأربعاء الماضي، مشيرا إلى أنهما لم يطلبا تصريحا للعمل بحسب قوانين المغرب.

وأوضح بايتاس أن "هذين الصحافيين كانا قد دخلا المغرب بغرض سياحي"، مضيفا أنهما "لم يطلبا الإذن ولم يصرحا بأنهما صحافيان يطلبان العمل وفق الاعتماد المنصوص عليه قانونيا.. وقد تم ترحيلهما بناء على قرار من السلطات الإدارية المختصة وفقا لأحكام القانون".

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ويأتي هذا الحادث في سياق توتر في العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وباريس، برز مجددا على إثر عدم استجابة السلطات المغربية لعرض فرنسا المشاركة في عمليات الإنقاذ، بعد الزلزال الذي ضرب محيط مراكش في 8 من سبتمبر الجاري.

إلى ذلك، تقدم التنظيم السياسي بالشكر لكل الدول الشقيقة والصديقة التي دعمت المغرب في هذه الظروف الصعبة بطلب من السلطات المغربية في إطار الاختيارات السيادية الوطنية وبناء على الاحتياجات الميدانية، خاصا بالذكر الإمارات، وقطر، والمملكة المتحدة، والمملكة الإسبانية، وفرقها المتخصصة التي عملت بتفان في انسجام وتلاحم تام مع الفرق المتخصصة المغربية.

وأكدت الأمانة العامة في بلاغها أن هذا الزلزال المؤلم وما أبان عنه من مستوى عال من الصبر والاحتساب والتسليم بقضاء الله وقدره ينبغي أن ننتبه ونتعظ بما يحمله من دلالات ودروس وعبر عميقة تتمثل في الطاقات الكامنة والرصيد الإيماني والقيمي والأخلاقي والوطني المتميز للشعب المغربي المسلم.

يذكر أنه مساء 8 سبتمبر 2023 ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر عدة مدن مغربية كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس (شمال)، ومراكش وأغادير وتارودانت (وسط).

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي