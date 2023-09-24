"القرش الحوتي" الضخم يظهر من جديد في مصر (صور + فيديو)

قال موقع "مصراوي" إن عدسات عدد من الغطاسين رصدت ظهور "القرش الحوتي" الضخم في محافظة البحر الأحمر.

وقال الموقع المصري إن العدسات وثقت ظهور "القرش الحوتي" المعروف اصطلاحا باسم "بهلول" خلال جولة في ساحل مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر.

جدير بالذكر أن "القرش الحوتي" لا يعتبر من المفترسات وذلك رغم ضخامة حجمه، إذ يصل وزنه إلى حوالي 21 طنا بينما متوسط طوله يصل إلى 13 مترا.

المصدر: موقع "مصراوي"