وزير التعليم: الجامعة الجزائرية تعمل على تطوير نماذج ابتكارية لطائرات بدون طيار

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر كمال بداري، أن الجامعات الجزائرية تعمل على تطوير نماذج من المنتجات الابتكارية، من بينها طائرات من دون طيار.

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وأوضح الوزير خلال افتتاح السنة الجامعية بولاية قالمة، أن الجامعات الجزائرية تعمل على تطوير نماذج من المنتجات الابتكارية، على غرار أجهزة الرادار للوقاية من حرائق الغابات، بطاريات للطاقة المتجددة، وزراعة القمح الصلب، تحلية مياه البحر، السيارة الكهربائية بالإضافة إلى الطائرات من دون طيار.

من الجدير ذكره، أن الجزائر تصنع على المستوى العسكري طائرات درون من دون طيار منذ سنوات.

ووفق وكالة الأنباء الجزائرية فإن هذه الطائرات بدون طيار تم تصنيعها بالجزائر من قبل مهندسين وتقنيين وإطارات من الجيش الوطني الشعبي.

المصدر: النهار أونلاين