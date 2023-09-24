 
مباشر

وزير التعليم: الجامعة الجزائرية تعمل على تطوير نماذج ابتكارية لطائرات بدون طيار

أخبار العالم العربي

وزير التعليم: الجامعة الجزائرية تعمل على تطوير نماذج ابتكارية لطائرات بدون طيار
وسائل إعلام
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w3l5

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر كمال بداري، أن الجامعات الجزائرية تعمل على تطوير نماذج من المنتجات الابتكارية، من بينها طائرات من دون طيار.

إقرأ المزيد
الجزائر تعلن إيقاف استيراد العجول والأبقار من فرنسا بسبب
الجزائر تعلن إيقاف استيراد العجول والأبقار من فرنسا بسبب "النزفية الوبائية"

وأوضح الوزير خلال افتتاح السنة الجامعية بولاية قالمة، أن الجامعات الجزائرية تعمل على تطوير نماذج من المنتجات الابتكارية، على غرار أجهزة الرادار للوقاية من حرائق الغابات، بطاريات للطاقة المتجددة، وزراعة القمح الصلب، تحلية مياه البحر، السيارة الكهربائية بالإضافة إلى الطائرات من دون طيار.

من الجدير ذكره، أن الجزائر تصنع على المستوى العسكري طائرات درون من دون طيار منذ سنوات.

ووفق وكالة الأنباء الجزائرية فإن هذه الطائرات بدون طيار تم تصنيعها بالجزائر من قبل مهندسين وتقنيين وإطارات من الجيش الوطني الشعبي.

المصدر: النهار أونلاين 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا