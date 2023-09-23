إعلامي مصري شهير يكشف تفاصيل عن واقعة السيناتور الأمريكي المتهم بالتخابر لصالح مصر مقابل أموال كبيرة

عقب الإعلامي المصري عمرو أديب على واقعة بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، والاتهامات الموجهة له ولزوجته، بارتكاب جرائم الرشوة والاحتيال والابتزاز

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، على فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، إنه ليس هناك اتهام مباشر موجه ضده بالتجسس لصالح مصر، مؤكدًا أن العديد من الجهات والدول حول العالم تحاول التأثير على الكونجرس والشيوخ من خلال ما يسمى بـ اللوبي، كونه الكونغرس هو صانع القرار في العديد من الأمور العالمية.

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وأشار أديب إلى أنه من ضمن الاتهامات الموجهة للسيناتور الأمريكي هي التعاون مع رجل أعمال مصري للافصاح عن معلومات معينة، بالإضافة إلى المساهمة في حل المشكلات التي تواجه شركته العاملة في مجال اللحوم.

وأكد مقدم الحكاية: لو ثبت صحة واقعة السيناتور الأمريكي من الممكن أن يسجن لمدة 20 عاما، لافتا إلى أن بوب مينينديزضبط بحوزته سبائك ذهبية ومظاريف تحوي أكثر من 480 ألف دولار داخل سترات تحمل اسم مينينديز موجودة في خزانته، فضلًا عن سيارة فاخرة.

وأعلن مكتب المدعي العام في مدينة نيويورك اتهام رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، مؤلف كتاب "أم العقوبات" ضد روسيا، روبرت مينينديز، بالفساد والتخابر لصالح مصر، مقابل رشاوى ومبالغ مالية كبيرة.

المصدر: موقع مصراوي