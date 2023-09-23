سياسي تونسي يعلق منتقدا قرار تقسيم البلاد إلى أقاليم

اعتبر رئيس "جبهة الخلاص الوطني" التونسية أحمد نجيب الشابي أن التوازن المناطقي وتنميتها إحدى القنبلتين التي فجرت الثورة، وتشغيل الشباب معتبرا أن تقسيم البلاد لأقاليم "فشل إضافي".

أكد الشابي في تصريح لـ"الجوهرة إف إم" أن المجلس التأسيسي اهتم بإرساء سلطة لامركزية بناء على تجارب عالمية ناجحة، لافتا إلى أن هذا المشروع تم تركه جانبا.

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وجاءت تصريحات الشابي في معرض تعليقه على قرار تقسيم البلاد إلى أقاليم، موضحا أن خارطة البلاد فصّلت على مقاس الحاكم دون أي معنى من أجل إرساء غرفة ثانية "قزمية" بالبرلمان، على حد تعبيره. متوقعا لامبالاة كاملة من طرف المواطنين.

واعتبر أن هذا التقسيم الجديد سيكون فشلا إضافيا يسجل للسلطة الحالية، مشددا على "ضرورة عودة الشرعية".

وجاءت هذه التصريحات على هامش الوقفة التضامنيّة الدوريّة لمُساندة الموقوفين في إطار ما يعرف بقضية التامر على أمن الدولة أمام المسرح البلدي بالعاصمة.

ويوم أمس، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمرا رئاسيا يقضي بتقسيم البلاد إلى 5 أقاليم وذلك في لا سابقة لها في تاريخ تونس.

ونشر هذا الأمر الرئاسي بالجريدة الرسمية الصادرة يوم الجمعة، حيث نص في فصله الأول على أن "تراب الجمهورية التونسية يتكون من خمسة أقاليم".

المصدر: الجوهرة إف إم + وكالات