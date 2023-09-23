عالم أزهري: الزلازل والعواصف والسيول جزء من المليار مما سيحدث يوم القيامة (فيديو)

أكد الشيخ عبد العزيز النجار عالم من علماء الأزهر الشريف، أن الكوارث الطبيعية من زلازل وبراكين وفيضانات وسيول وغيرها والتي تحدث في العالم هي آيات وسنن إلهية وليست مجرد علامات كونية.

وقال النجار خلال لقاء على قناة "صدى البلد" المصرية "إن كل شيء يحدث في الأرض والسماء يكون بإذن الله، وما يحدث من الزلازل في وقتنا الحالي، جزء من المليار مما سيحدث يوم القيامة".

وصرح العالم الأزهري بأن المصائب لها العديد من الفوائد أبرزها عودة العبد إلى الله والتقرب منه، ولكن الإنسان ينظر إلى الجانب السلبي من الكوارث الطبيعية.

وأفاد بأن الله خلق الإنسان لإصلاح الأرض وليس لإفسادها من خلال التقدم العلمي الهائل الذي نعيشه في العصر الحالي.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري