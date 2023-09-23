غضب في الكويت عقب "سخرية" إعلامية شهيرة من رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد (فيديو)

أثارت الإعلامية الكويتية فجر السعيد موجة من الغضب عقب سخريتها من رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد بسبب تلعثمه خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأثار ما نشرته فجر السعيد حالة من التفاعل والغضب على منصات التواصل الاجتماعي، فكتب الصحفي الكويتي داهم القحطاني: "مخجل جدا أن نجد كويتيا يتشفى في خطاب رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف لمجرد أخطاء لفظية تتكرر في خطابات لدول أخرى، ولا يذكر أن الخطاب حمل تحذيرات قوية وواضحة للعراق وإيران رفضا لأي عبث عراقي في ملف الحدود أو عبث إيراني في ملف حقل الدرة".

وأضاف "ليس من الوطنية محاولة السخرية من رئيس الوزراء بينما هو يواجه الدول الأخرى دفاعا عن مصالح الكويت العليا.. ألا تخجلون من أنفسكم..؟".

مخجل جدا أن نجد كويتيا يتشفى في خطاب رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف لمجرد أخطاء لفظية تتكرر في خطابات لدول أخرى ، ولا يذكر أن الخطاب حمل تحذيرات قوية وواضحة للعراق وإيران رفضا لأي عبث عراقي في ملف الحدود أو عبث إيراني في ملف حقل الدرة .

ليس من الوطنية محاولة السخرية من رئيس… pic.twitter.com/uW58sFgU3l — داهم القحطاني (@dahemq) September 22, 2023

من جهته رد الخبير الاستراتيجي والأمني خالد إبراهيم الصلال على فجر السعيد قائلا: "أستاذة فجر.. أنا تابعت خطاب سمو الرئيس الشيح أحمد النواف بالكامل وكان رائعا وتناول عدة محاور مهمة وأبرزها حكم المحكمة العراقية وموضوع حقل الدرة وقام بتفنيد هذه الملفات بشكل واضح أمام دول العالم ونجح في ذلك".

وتابع "كان يجب عليك تسليط الضوء على هذه المواضيع المهمة لبلدك بدلا من اقتطاع جزء بسيط لثلاث ثوان لممثل سمو الأمير وعرض خطأ لغوي بسيط يقع فيه أكبر قيادات العالم".

أستاذة فجر ،،،تابعت خطاب سمو الرئيس الشيح أحمد النواف بالكامل وكان رائع وتناول عدة محاور مهمة وأبرزها حكم المحكمة العراقية وموضوع حقل الدرة وقام بتفنيد هذه الملفات بشكل واضح أمام دول العالم ونجح في ذلك ،،، كان يجب عليك تسليط الضوء على هذه المواضيع المهمة لبلدك بدلاً من اقتطاع جزء… — خالد إبراهيم الصلال (@alsallal_khalid) September 22, 2023

وكانت فجر السعيد قد نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا) يتضمن جانبا من كلمة الشيخ أحمد النواف، تُظهر تلعثما في نطق كلمة "آلياتها".

وقالت فجر السعيد معلقة على فيديو من كلمة الشيخ أحمد النواف نشرته على حسابها: "سمو الرئيس إذا تحتاج دروس في الإلقاء على البوديوم والتعامل مع الورقة والأيربيس بثقة وبلا أخطاء فإني أعرض عليك خدماتي.. صار لي سنتين أقدم هذه الدروس في الشقيقة مملكة البحرين ولا مانع أن أوقف عملي وأتفرغ لسموكم مع وعد خلال أسبوع ستتحسن وخلال شهر ستصبح عبد الناصر زمانه".

وأضافت "للعلم الكورس عندي أسبوعين يدفع فيه الطالب 3000 دولار ولأنك حكومة مو طالب يصرفون عليه أهله.. فالمبلغ سيكون 70000 دولار مقابل أسبوع تدريب.. ودمتم بود فجر السعيد، بانتظار رد سموك".

سمو الرئيس اذا تحتاج دروس في الألقاء على البوديوم والتعامل مع الورقه والأيربيس بثقه وبلا اخطاء فإني أعرض عليك خدماتي .. صارلي سنتين أقدم هذه الدروس في الشقيقه #مملكة_البحرين ولا مانع أن أوقف عملي وأتفرغ لسموكم مع وعد خلال اسبوع ستتحسن وخلال شهر ستصبح #عبدالناصر زمانه .. شقلت ؟!!!… pic.twitter.com/qJEHDcaEzF — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) September 22, 2023

ولم تتوقف فجر السعيد على حد مقطع الفيديو الذي نشرته يوم الجمعة، بل نشرت تدوينة ثانية ردت من خلالها على الصحفي الكويتي داهم القحطاني، الذي انتقد بشدة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن كلمة رئيس الوزراء.

وقالت فجر السعيد: "قوي سموه فاجأنا بتهديداتها يقولون العراق وإيران ميتين من الخوف من سمعوا الخطاب واهم منخشين وحايشتهم نفاضه".

قوي سموه فاجأنا بتهديداتها يقولون العراق وايران ميتين من الخوف من سمعوا الخطاب واهم منخشين وحايشتهم نفاضه #واعليا#غاغوغااااااااااااااااhttps://t.co/mqQNfujWwF — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) September 23, 2023

كما نشرت أيضا لقطة شاشة لتدوينة نشرها أحد المدونين قال فيها "بعد متابعة كلمة سمو الشيخ أحمد النواف في الأمم المتحدة، جاء لذهني تساؤل: هل سموه يعاني من علة تُصعِّب عليه التنسيق بين القراءة واللفظ؟ إذا نعم، فلا نظلم الرجل، وعليه مراجعة شخص معالج. إذا لا، فهذه كارثة. كيف يصل لمنصب لواء بالداخلية، ومن ثم رئيسا للوزراء، شخص غير ملم بالقراءة؟".

بعد متابعة كلمة سمو الشيخ أحمد النواف في الأمم المتحدة، جاء لذهني تساؤل: هل سموه يعاني من علة تُصعِّب عليه التنسيق بين القراءة واللفظ؟

إذا نعم، فلا نظلم الرجل، وعليه مراجعة شخص معالج.

إذا لا، فهذه كارثة. كيف يصل لمنصب لواء بالداخلية، ومن ثم رئيسًا للوزراء، شخص غير ملم بالقراءة؟ — علي جابر العلي الصباح (@busalem2011) September 23, 2023

وردا على سيل التعليقات والمطالبة بحذف ما نشرته قالت فجر السعيد: "بعض المحبين داشين علي خاص وواتس لوسمحتي مسحي تغريدة رئيس الوزراء.. ليش قلت شي غلط!!!!!.. عرضت عليه خدماتي كمدربة للإلقاء".

وأضافت "تخرج من تحت يدي نخبة كبيرة من السياسين الكويتيين من 2008 إلى الآن... واللي ينكر هالشي.. عطوني اسمه.. إذا صج ما مار علي بقول ما مر هذا مو انا علمته.. لكن إن مر علي وفعلا علمته فنون الإلقاء ونفى هالشي.. فلدي الفيديوات التي تثبت ذلك لأني لما ادرب أحب أصور عشان أشوف أخطاء المتدرب وأخطائي لأصلحها في الدرس القادم".

بعض المحبين داشين علي خاص وواتس لوسمحتي مسحي تغريده رئيس الوزراء !!!!!!!!!!

ليش قلت شي غلط … !!!!!

عرضت عليه خدماتي كمدربه للإلقاء تخرج من تحت يدي نخبه كبيره من السياسين الكويتيين من 2008 الى الآن …واللي ينكر هالشي .. عطوني اسمه… اذا صج ما مار علي بقول ما مر هذا مو انا… — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) September 22, 2023

قسم بالله باليوم الفضيل هذا انتي تحتاجين تعلمين .، انا ولا لقاء لج اشوفه لان ماكو اسلوب و تلوعين جبد 🤮 حتي صوتج اكره اسمعه .، اللي تبين تعلمين علمي نفسج اول — ﮼جوزا ﮼المطيري (@jojty_305) September 22, 2023

فاقد الشيء لا يعطيه!

إلا إذا كنتي تدربين على فن إلقاء النفايات !!! — سعود العثمان Saud Alothman (@abatmeem) September 22, 2023

المصدر: RT