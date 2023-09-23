خبير مصري يعلق على التغيرات المناخية المتوقعة في بلاده خلال الفترة المقبلة

قال خبير الطقس جمال عبد الحليم المتخصص في المناخ إن الشمس تتعامد غدا على خط الإستواء ليبدأ فعليا فصل الخريف في نصف الكرة الشمالي ويتساوى طول الليل والنهار في معظم أنحاء العالم.







وأضاف الخبير: "في مصر يعرف فصل الخريف بفصل التغيرات الحادة والسريعة، بمعنى أنه يمكن مشاهدة الفصول الأربعة في يوم واحد. كما أن النصف الأول منه مشابه لفصل الصيف، حيث تشهد فيه البلاد موجات حارة أحيانا، في حين أن النصف الثاني منه مشابه لفصل الشتاء حيث تنخفض الحرارة وتتساقط الأمطار".

وقال: "ما يميز فصل الخريف في بعض الأحيان هو تشكل منخفض السودان الموسمي والذي يعمل على تكاثر السحب الركامية الرعدية علي مناطق مختلفة من البلاد أبرزها جنوب الصعيد والبحر الأحمر وسيناء. كما تتعرض خلاله البلاد لحالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية نتيجة تشكل المنخفضات الجوية المرفقة بالكتل الهوائية الباردة والتي غالبا ما تتمركز باتجاه جزيرة قبرص".

وتابع قائلا: "الملامح العامة للخريف الحالي وطبقا لمعطيات الخرائط الجوية أنه من المحتمل أن تشهد البلاد موجات ماطرة على فترات، في الغالب ستكون معدلات الأمطار أعلى من معدلاتها، مع فرص لتشكل السيول أحيانا خاصة الصعيد وجبال البحر الأحمر وسيناء".

ورحج الخبير المصري "تشكل ظواهر نادرة أحيانا مثل الشواهق المائية علي سواحل البحر المتوسط نتيجة احترار مياه البحر المتوسط بشكل ملحوظ"، مشيرا إلى أن أبرز الحالات الجوية الخريفية والتي قد تتسم بالقوة ستكون في الثلث الأخير من أكتوبر، والثلث الأول من نوفمبر".

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وقال: "أما أولى الحالات الجوية الماطرة فمتوقعة خلال الأيام الأولى من شهر أكتوبر، حيث من المتوقع تشكل منخفض جوي يتمركز غرب قبرص تصاحبه كتلة هوائية منخفضة في درجة حرارتها ورطبة تعمل على تكاثر السحب الماطرة علي السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا وشمال سيناء".

المصدر: RT

القاهرة ـ ناصر حاتم