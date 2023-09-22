"سمعنا من الإعلام".. الحكومة التونسية تنفي علمها بتوقيف رسام الكاريكاتور توفيق عمران

أعلنت حكومة تونس عدم علمها بملاحقات جزائية أثيرت ضد رسام الكاريكاتور توفيق عمران وأنها لم تعلم بوجود تلك الملاحقات الجزائية ضد الرسّام المذكور إلا عن طريق وسائل الإعلام صباح اليوم.

أفادت رئاسة الحكومة التونسية في بيان توضيحي يوم الجمعة، بأن "رئيس الحكومة أحمد الحشاني، لا علم له إطلاقا بالتتبعات الجزائية التي تمت إثارتها ضدّ توفيق عمران".

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وأشار البيان إلى أنه "(الحشاني) لم يشاهد الصورة ولا يعرف حتى من هو صاحبها، بل لم يعلم بوجود تتبعات جزائية ضد الرسّام المذكور إلا عن طريق وسائل الإعلام صباح اليوم".

وأضافت الحكومة أنه "إن كانت هذه التتبعات قد تمّت من أجل أفعال أخرى قد يكون توفيق عمران ارتكبها فذلك شأن قضائي بحت، أما إذا كانت من أجل صورة كاريكاتورية فهو أمر إن كان فيه للنيابة العمومية تقدير بحكم القانون فإن تقدير رئاسة الحكومة هو أنه ليس هناك ما يبرر مثل هذه التتبعات".

واستدركت الحكومة في البيان: "لأن حرية الإبداع مضمونة في نص دستور 25 يوليو 2022 بفصله التاسع والأربعين".

واختتمت رئاسة الحكومة: "أما من أراد أن يخلط بين حرية التعبير وحرية الإبداع من جهة، وجريمة إصدار صك بدون رصيد من جهة أخرى، فهو من قبيل من يبحث عن رصيد فقده منذ سنين ويريد أن يكونه من جديد باختلاق الأراجيف والأكاذيب".

المصدر: جوهرة إف إم