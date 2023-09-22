مصر.. اختراق صفحة تابعة للأوقاف على "فيسبوك" ونشر مقاطع مخلة بالآداب

قال موقع "القاهرة 24" المصري إن أشخاصا مجهولين اخترقوا صفحة مديرية الأوقاف بالدقهلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ونشروا مقاطع فيديو لا أخلاقية.

وذكر الموقع المصري أن ذلك أدى إلى إثارة حالة كبيرة من الجدل بين متابعي الصفحة ومتصفحي مواقع التواصل.

وعلق الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف في الدقهلية، على واقعة تعرض الصفحة الخاصة بالمديرية على "فيسبوك" إلى الاختراق والسرقة من قبل أشخاص مجهولين (هكر)، حيث قال إن صفحة مديرية الأوقاف بالدقهلية على "فيسبوك" تعرضت إلى الاختراق والسرقة في صباح الجمعة 22 سبتمبر 2023، وتم نشر مقاطع فيديو غير أخلاقية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف في الدقهلية أن صفحة المديرية تقع حاليا تحت إدارة وتحكم الأشخاص الذين اخترقوها، لافتا إلى أن المديرية لا تملك أي سيطرة على تلك الصفحة.

وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير محضر في مباحث الإنترنت بمديرية أمن الدقهلية وذلك من أجل تحديد هوية مرتكبي واقعة اختراق وسرقة الصفحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

وأشار إلى أن الموضوع قيد التحقيقات من قبل كافة الجهات المختصة والتي باشرت جهودها من أجل تحديد هوية مخترق الصفحة.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري