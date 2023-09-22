ساويرس يستشهد بآية قرآنية للرد على اتهام من أحد متابعيه عبر "إكس"

رد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على تساؤل أحد متابعيه عبر منصة "إكس" حول مخافة الله ومسألة شرب الخمر، مستعينا بآية من القرآن الكريم يفسرها ساويرس بأنها تبيح شرب الخمر.

وفي التفاصيل، وجّه شخص متابع لساويرس تساؤلا له عبر "إكس" (تويتر سابقا) وقال: "ماذا بينك وبين الله يا نجيب ساويرس حتى يحبك العامة بعيدهم وقريبهم صغيرهم وكبيرهم ولك أثر في القلب عند المسلم وعند المسيحي؟".

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وجاء رد رجل الأعمال المصري خارجا عن المألوف وكتب: "محبة ومخافة الله هي الأساس".

وهنا تدخّل شخص آخر في تعليق له على كلمة ساويرس، وقال: "متصدقش نفسك يا هندسة لو بتخاف ربنا مش هتشرب خمرة ما الخمرة حرام عندكم برضو ولا إيه يا عمهم".

وسارع ساويرس باللجوء إلى القرآن الكريم للرد على تعليق الأخير حول شرب الخمر وكتب: "الآية 67 من سورة النحل: "ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون"..

وأضاف: "وعندنا المسيح صنع النبيذ في فرح قانا… وأنا أشرب لكن لا أسكر وأنا حر والله أعلم".

المصدر: القاهرة 24