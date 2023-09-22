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وفاة قاض كبير بعد تعرضه لأزمة حادة عند محطة مصر

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وفاة قاض كبير بعد تعرضه لأزمة حادة عند محطة مصر
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أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة المستشار خالد كامل محمد الزيات نائب رئيس مجلس الدولة في مصر، إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة بمحطة مصر.

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ووفقا لوسائل الإعلام نقل على إثر الأزمة القلبية بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى دار الهلال، لكنه توفي داخل غرفة الطوارئ عقب لحظات من دخوله المستشفى، بعد فشل محاولات إسعافه.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة، بلاغا يفيد بتعرض المستشار خالد الزيات لأزمة قلبية حادة، بمحطة مصر بالرصيف رقم 1، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى محل البلاغ بمحطة مصر، وتم نقله إلى مستشفى دار الهلال، وتوفي عقب دخوله بلحظات.

المصدر: القاهرة 24

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