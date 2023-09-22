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نافيا ادعاءاته ومغالطاته.. وزير الخارجية التونسي يرد على صحفي أمريكي (فيديو)

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نافيا ادعاءاته ومغالطاته.. وزير الخارجية التونسي يرد على صحفي أمريكي (فيديو)
RT @MfaNabilAMMAR
وزير الخارجية التونسي نبيل عمار
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نفى وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، مغادرته "قمة المونيتور للشرق الأوسط" غاضبا، مفندا ما نشره كاتب أعمدة بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على منصة "إكس" (تويتر سابقا).

وقال كاتب الأعمدة إيشان ثارور إن وزير الخارجية التونسي غادر القمة غاضبا بعد أسئلة وجهتها إليه الصحفية أمبرين زمان (Amberin Zaman) حول الديمقراطية في تونس والتعامل مع المعارضين.

وردا على ذلك، نشر نبيل عمار تدوينة على حسابه بمنصّة "إكس" قال فيها: "شاركت بنيويورك في حوار تفاعلي مع مركز Al monitor للدراسات، واستعرضت بكل وضوح وبدون مواربة مواقف تونس من كل المسائل التي تضمنتها أسئلة الصحفية التي أدارت الحوار".

وأضاف "في انتظار نشر المركز للتسجيل الكامل للحوار، دحضت الصحفية الادعاءات والمغالطات التي تسعى بعض الأصوات المشبوهة للترويج لها".

من جهتها نفت الصحفية بالمركز أمبرين زمان التي أدارت الحوار مع الوزير في تغريدة لها على منصة "إكس" مغادرته قاعة الندوة غاضبا، قائلة "للعلم وزير خارجية تونس لم ينسحب من مقابلته معي في قمة الشرق الأوسط العالمية كما تحدثت بعض وسائل الإعلام".

وأضافت "لقد كان تبادلا قويا ولم يخجل الوزير من التعبير عن آرائه"، مشيرة إلى أنه "قد جلس خلال المقابلة بأكملها وسيتم نشرها على موقعنا".

كما نشرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ملخصا لتصريحات الوزير خلال الحوار المذكور قال فيها "إن تونس عاشت قرابة العشرية بعد سنة 2011 ديمقراطية صورية تدخلت في جهات أجنبية، وهي تجربة رفضها التونسيون الذين عبروا بوضوح عن رغبتهم في بناء نموذج خاص بهم".

وأضاف الوزير أن الديمقراطية الحقيقية تنبع من الداخل والتجارب في الديمقراطيات العريقة تطلب استقرارها اكثر من قرن، وهي لا تزال رغم ذلك تواجه إلى اليوم تحديات كبيرة، مشددا على أنه من حق كل دولة وكل مجتمع حسب ما يقتضيه تاريخه وحسب تركيبته وخصوصيات محيطه أن يبني ديمقراطيته بالشكل الذي يناسبه.

وأكد نبيل عمار أن الصحافة والإعلام يتمتعان بالحرية في تونس وكل مسؤول معرض للنقد وهو ما يفند وجود نظام متسلط، مشيرا إلى أنه لا يوجد أحد فوق القانون، فكونك سياسيا سابقا أو صحفيا لا يمكنك أن تكون فوق القانون.

وشدد على أن تونس لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول وترفض في المقابل التدخل في شؤونها الداخلية.

وأشار في موضوع آخر بأن الاقتصاد التونسي في وضع صعب على الرغم من وجود جميع مقومات النجاح، معتبرا أن هذا الوضع هو نتيجة للحوكمة السيئة من جانب الطبقة السياسية السابقة.

وقال الوزير "نريد بناء ديمقراطية حقيقية لأننا دولة ما فتئت طيلة تاريخها تبحث لشعبها عن الكرامة والحرية.. نساء تونس تحصّلن على حق الاقتراع قبل المرأة الغربية والعبودية ألغيناها قبل الآخرين.. وهذا الخطاب لا يصل بالشكل الكافي لأن الأجندة هي أن نحشر تونس في الزاوية وتتهم بأنها دولة عنصرية"

وشدد عمار على أن من حق تونس أن تُعامل بشكل لائق.

وبشأن أزمة المهاجرين، أكد نبيل عمّار أن تونس لم تقصر في التعاطي مع المهاجرين وأنه ليس هناك دروس يمكن أن نتلقاها في التعامل الإنساني.

وقال في السياق ذاته "في أماكن أخرى من العالم تبنى الجدران العازلة لإيقاف حركات الهجرة ويتم أحيانا إطلاق النار عليهم لإيقاف تدفقات المهاجرين".

وتابع قوله "لقد نبهنا المجتمع الدولي بأن تونس لا يمكنها مواجهة هذه المسالة بمفردها ولا يمكننا فتح حدودنا للوافدين الذين تزايد عددهم بسبب السياسات الفاشلة لبعض دول الجنوب".

وأكد احترام تونس للقانون الدولي الإنساني وتعاونها مع الصليب الأحمر، مضيفا أن "لا أحد يتحدث عن جهود العائلات التونسية لمساعدة المهاجرين بصفة تلقائية أو يذكر المليون لاجئ الذين قدموا من ليبيا إبان الثورة".

وأضاف "قد يكون لبعض الدول أجنداتها الخاصة ولكن لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب تونس".

المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية

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