قادة حزب مصري يكشفون سبب دعمهم للسيسي لفترة رئاسية جديدة

كشف قادة بحزب مستقبل وطن الداعم لترشح الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، سبب دعمهم للرئيس المصري.

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وقال المحامي والمستشار القانوني والقيادي بحزب حماة الوطن محمد حمدي إن سبب دعمهم للرئيس المصري هو أن المصريبن يدركون حجم المرحلة المقبلة وخطورة الأوضاع في المنطقة وحجم التحديات الاقتصادية.

وتابع: "ولاستكمال الإنجازات التي بدأها السيسي، ومتابعة تطورات ملف سد النهضة العالق مع إثيوبيا، حيث أن مصر حاليا لا تتحمل أي إنقسام أو اضطرابات في الفترة الحالية أو أي مجال للتجربة".

ونوه بأن السيسي وجه الحكومة لحزمة من المشروعات في مجال الطرق والنقل وقامت الدولة بتبني مشروع زراعة المليون ونصف فدان، موضحا أنه في الفترة الحالية لا يوجد على الساحة السياسية الآن من يستطيع استكمال تلك المشروعات علما بأن المواطن المصري يتحمل أعباء اقتصادية كبيرة ولكنه يعلي مصلحة الوطن على أي شىء.

من جانبها، قالت النائبة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، إن دعم حزب حماة الوطن الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي هو شيء طبيعي وضروري في هذا التوقيت لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأها الرئيس المصري منذ توليه الحكم، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حمل على عاتقه مسؤولية كبيرة حينما أعلن ترشحه لأول مرة، لذلك عليه أن يستكمل مسيرته ويواصل مسار الإنجازات التي وضعت مصر في مقدمة الدول في أغلب المجالات.

وأضافت أمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، أن الحزب يدعم الرئيس السيسي بكل السبل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأن ما قام به الرئيس في الفترة الماضية من وضع استراتيجية ناجحة للعلاقات الخارجية والإصلاح الاقتصادي والنهوض بالعديد من المجالات مثل قطاع التعليم والصحة والصناعة والزراعة وتقوية الجيش بتنويع تسليحه وتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين، فضلًا عن الإنشاءات العملاقة والمشاريع القومية وشبكة الطرق العالمية، يشجعنا على دعمه.

وواصلت الدكتورة سماء سليمان أن الشعب المصري يعي تماما المجهودات التي تبذلها القيادة السياسية من أجل توفير حياة كريمة لكل المواطنين والوصول إلى جمهورية جديدة تتسع لكافة فئات الشعب المصري دون تمييز، فضلا عن القضاء على الإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمان بوجود دولة قوية تردع كافة محاولات الإرهاب وتؤمن مواطنيها بوجود قيادة سياسية حكيمة تضع مصلحة الموطن على رأس أولوياتها.

وفي السياق ذاته، قال القيادي بحزب حماة حماة الوطن الدكتور أحمد فاروق الجهمي عميد كلية الآداب جامعة المنيا الأسبق ومساعد أول أمين حزب حماة الوطن بمحافظة المنيا، أن هناك عدة أسباب لدعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهو الاستقرار السياسي الذي عم ربوع مصر وأعاد مكانة مصر علي الصعيدين العربي والإفريقي، كما أعاد بناء مؤسسات الدولة الوطنية وأيضا مواجهته للتحديات الاقتصادية التي واجهت مصر بسبب الأزمات العالمية.

وتابع: "كما اهتم بتمكين الشباب والمرأة في كافة المجالات المختلفة ومكنهم من شغل مناصب قيادية في مؤسسات الدولة المختلفة وشهدت مصر طفرة كبيرة من الانجازات لم تشهدها مصر من قبل في أي عهد من الرؤساء السابقين من مشروعات ضخمة في كل محافظات مصر وحياة كريمة في قرى مصر لتوفير حياة كريمة للمواطن الريفي البسيط".

ونوه بأن السيسي اهتم بالنقل والمواصلات والطرق والموانئ وإصلاح الأراضي الصحراوية وأقام عليها مشروعات في الصحراء الشرقية والغربية، وكما أعاد بناء الجيش المصري وسلحه من جميع دول العالم.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم