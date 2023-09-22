ولي عهد الأردن يجري لقاءات سياسية في واشنطن بحضور زوجته الأميرة رجوة

التقى ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، أعضاء جددا في الكونغرس الأمريكي في لجان عدة بحضور زوجته الأميرة رجوة الحسين.

إقرأ المزيد

وقال الديوان الملكي الأردني عبر صفحته على منصة "إكس"، إن "الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يلتقي في واشنطن، بحضور الأميرة رجوة الحسين، أعضاء جددا في الكونغرس الأمريكي في لجان الشؤون الخارجية والمخصصات والخدمات العسكرية والأمن الداخلي وشؤون المحاربين القدامى والموارد الطبيعية والزراعة".

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يلتقي في واشنطن، بحضور سمو الأميرة رجوة الحسين، أعضاء جددا في الكونغرس الأمريكي في لجان الشؤون الخارجية والمخصصات والخدمات العسكرية والأمن الداخلي وشؤون المحاربين القدامى والموارد الطبيعية والزراعة#الأردن#الولايات_المتحدةpic.twitter.com/5TTLJhnQWX — RHC (@RHCJO) September 21, 2023

ونشر ولي عهد الأردن صورا من اللقاء عبر صفحته على "إنستغرام" وعلق عليها بالقول: "من لقاءات اليوم في الكونغرس الأمريكي"، مضيفا: "ناقشنا خلالها القضايا الإقليمية وعدة أمور منها الأمن السيبراني والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة".

كذلك التقى ولي العهد الأردني، كبار موظفي اللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس الشيوخ الأمريكي، أليكس كارنز وبول جروف.

المصدر:RT