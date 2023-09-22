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مصر.. علاء مبارك يعلق على حديث ولي العهد السعودي

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مصر.. علاء مبارك يعلق على حديث ولي العهد السعودي
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علق علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، على حديث ولي عهد السعودية مع قناة "فوكس نيوز" حول العديد من الأمور.

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قال مبارك في منشور له على موقع "إكس": "حديث ممتع بعد الاستماع لحديث ولي عهد المملكة العربية السعودية مع قناة "فوكس نيوز" تجد أنك أمام رجل يتحدث بطلاقة ووضوح مرتب وملم بكافة الأمور".

وتابع مبارك: "لبق لم يرتبك تحدث بثقة وهدوء أمام بعض الأسئلة التي قد تبدو محرجة".

وكان ولي عهد السعودية محمد بن سلمان قد تحدث عن العديد من القضايا، في حديث مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، حيث أجاب على العديد من الأسئلة التي تتعلق بالقضايا الحساسة التي تخص المملكة العربية السعودية.

المصدر: RT

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