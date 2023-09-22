شكري يلتقي كوهين ويحذر من مخاطر الدخول بدائرة مفرغة من العنف

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين، الخميس، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، إن الوزير شكري استقبل نظيره الإسرائيلي، وذلك على هامش مشاركة الوزيرين في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين بحثا عددا من الملفات المرتبطة بالعلاقات الثنائية، وأوجه التعاون القائمة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة، لا سيما تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط.

وأردف السفير أبو زيد، بأن المناقشات بين الوزيرين تناولت بشكل مستفيض تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكد الوزير شكري على أهمية تغليب الجانب الإسرائيلي لمسار التهدئة والنأي عن التصعيد، لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر الدخول في دائرة مفرغة من العنف، تبعدنا يوما بعد يوم عن تحقيق هدف السلام وتنفيذ رؤية حل الدولتين.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية المصري أكد على أن السلام الشامل والعادل هو الضمانة الوحيدة لتحقيق الرخاء والاستقرار والتعايش السلمي في المنطقة، وأنه يتأسس على استعادة الحقوق الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد شكري التزام مصر بمواصلة كافة الجهود من أجل تشجيع الأطراف على العودة إلى مائدة التفاوض لتحقيق هذا الهدف المنشود.

المصدر: RT