وزير الصحة الكويتي ينسحب من مؤتمر وزراء الصحة في الأمم المتحدة اعتراضا على وجود وزير إسرائيلي

انسحب وزير الصحة الكويتي الدكتور ⁧أحمد العوضي، من مؤتمر وزراء الصحة المنعقد على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتراضا على وجود وزير الصحة والداخلية الإسرائيلي.

وأكدت مصادر صحية لصحيفة "القبس" أن الوزير العوضي غادر القاعة قبل بدء كلمة الوزيرالإسرائيلي وذلك عند الساعة الثالثة مساء بتوقيت نيويورك.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير لم يعد إلى القاعة، وذلك انسجاما مع مواقف الكويت الثابتة والراسخة تجاه قضية فلسطين وغيرها من القضايا العربية.

وأشاد رواد مواقع التواصل بانسحاب وزير الصحة الكويتي من مؤتمر لوزراء الصحة عقد على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الأربعاء، وذلك خلال إلقاء وزير الصحة والداخلية الإسرائيلي كلمته.

وتفاعل نشطاء على موقع "إكس" (تويتر سابقا) مع تصرف الوزير الكويتي ووصفوه بالمشرّف.

انسحاب وزير الصحة الكويتي

د. أحمد العوضي من مؤتمر منظمة الصحة العالمية تزامناً مع كلمة من يسمى بوزير الصحة في الكيان الصهيوني هو أقل ما يمثل الموقف الشعبي والرسمي الكويتي..



هذه رسالة للمهرولين من الخليجيين والعرب للتطبيع مع هذا الكيان الغاصب.. pic.twitter.com/I6aXIg3ZgH — د. فواز فرحان (@fawazfarhan) September 20, 2023

استمرارًا لمواقف الكويت المشرفة تجاه القضية الفلسطينية.. وزير الصحة الكويتي، الدكتور أحمد العوضي ينسحب من الاجتماع رفيع المستوى لوزراء الصحة بالأمم المتحدة اعتراضًا على وجود وزير الصحة وزير الداخلية الصهيوني.



علقوا بـ "❤️" تحية لموقف الكويت pic.twitter.com/cSXVDBR6pC — مقاطعة (@Boycott4Pal) September 21, 2023

وزير الصحة الكويتي د. أحمد العوضي ينسحب من مؤتمر منظمة الصحة العالمية اعتراضاً على كلمة وزير "إسرائيلي" في المؤتمر.#الكويت_ترفض_التطبيع#كويتيون_ضد_التطبيع

pic.twitter.com/xFHI52TdY3 — سعدية مفرح (@saadiahmufarreh) September 20, 2023

المصدر: صحيفة "القبس" الكويتية