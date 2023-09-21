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الرئيس التونسي يصلح ''خطأ'' ورد في نشرة أخبار عن النبي محمد (فيديو)

أخبار العالم العربي

الرئيس التونسي يصلح ''خطأ'' ورد في نشرة أخبار عن النبي محمد (فيديو)
RT
الرئيس التونسي قيس سعيّد
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تطرق الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال إشرافه على مجلس الوزراء يوم الخميس، إلى خطأ ورد في إحدى نشرات الأخبار.

وقال قيس سعيد "لدي احتراز من ورود خبر يتعلق بإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث تمت الإشارة إليه بمهرجان المولد النبوي".

وذكر الرئيس التونسي أنه من الأصح أن يقال "مهرجان يقام بمناسبة المولد النبوي".

وأضاف "نحن لا نتحدث عن مهرجان قرطاج أو الحمامات أو دقة بل عن مهرجان بمناسبة ذكرى دينية لهذا يجب تدارك الخطأ".

المصدر: RT

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