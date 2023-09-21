الرئيس التونسي يعلن موعد الانتخابات المحلية والجهوية ويكشف عن رمزية ذلك التاريخ (فيديو)

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الخميس، إن الانتخابات المحلية والجهوية ستجري يوم 24 ديسمبر 2023.

وأفاد قيس سعيد خلال إشرافه على مجلس الوزراء، بأنه سيتم إصدر أمر لدعوة الناخبين لللمشاركة في الانتخابات المحلية والجهوية يوم 24 من شهر ديسمبر المقبل.

وذكر أن الدورة الأولى ستكون يوم 24 ديسمبر 2023، أما الدورة الثانية فستكون بعد الإعلان عن نتائج الدورة الأولى.

وأشار إلى أنه إذا لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى حينها يتم اللجوء إلى دورة ثانية لا يتقدم إليها إلا المترشحين المتحصلين على أغلبية الأصوات.

وصرح الرئيس التونسي بأنه تم اختيار هذا التاريخ لأنه يوم 24 من شهر ديسمبر سنة 2010 سقط الشهيدان محمد العماري وشوقي الحيديري بمدينة منزل بوزيان.

المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية