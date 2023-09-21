وزير خارجية إيران يشير إلى تقدم غير مسبوق في العلاقات مع مصر

قال وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، إنه التقى وزير الخارجية سامح شكري في اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك، وأجرى معه محادثات مثمرة.

با برادرم سامح‌الشکری وزیر امور‌خارجه مصر در نیویورک ملاقات شد..

مذاکره در باب مسائل مورد علاقه دوجانبه مثبت و ثمربخش بود.

تاکید کردیم با توجه به سوابق تمدنی، تاریخی و فرهنگی دو کشور تقویت روابط نه تنها تأمین کننده منافع مشترک است، بلکه دارای آثار مثبت منطقه‌ای خواهد بود. pic.twitter.com/Smci6QoR3m — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) September 21, 2023

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وأكد عبد اللهيان في تغريدة له على منصة "×"، اليوم، إن المحادثات كانت مثمرة في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأوضح انه بالنظر للتاريخ الحضاري والثقافي بين البلدين فإن تعزيز العلاقات سيحكم المصالح المشتركة وسيترك آثارا إيجابية على المنطقة

وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، قد أعلن أن الوزير سامح شكري استقبل نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مقر بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك يوم الأربعاء.

وعلى حسابه في منصة "إكس" نشر أبو زيد صورا عن اللقاء، معلقا عليها بالقول: "وزيرا خارجية مصر وإيران يلتقيان الآن بمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة".

هذا والتقى سامح شكري على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدد من وزراء خارجية العديد من الدول، بينها سيراليون وكندا وكرواتيا وأوغندا.

وترأس شكري مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاجتماع الوزاري للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وتم التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود لمكافحة الإرهاب من جذوره، بما فى ذلك الفكر المتطرف، وتجفيف منابع تمويله.

المصدر المصري اليوم