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الأردن.. الملكة رانيا تكشف عن نصيحة وجهتها لزوجة ولي العهد الأميرة رجوة قبل إعلان خطبتهما (فيديو)

أخبار العالم العربي

الأردن.. الملكة رانيا تكشف عن نصيحة وجهتها لزوجة ولي العهد الأميرة رجوة قبل إعلان خطبتهما (فيديو)
/ instagram.com/queenrania
ملكة الأردن رانيا العبد الله والأميرة رجوة آل السيف زوجة ابنها ولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني
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كشفت ملكة الأردن رانيا العبد الله، عن النصيحة التي وجهتها إلى الأميرة رجوة آل السيف زوجة ابنها ولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني، بشأن الانتقادات السلبية التي قد تتعرض لها.

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وقالت الملكة رانيا خلال مقابلة مع برنامج "ذا تودي شو" (The Today Show) الذي يبث على قناة "إن بي سي" (NBC) الأمريكية: "من أول الأمور التي قمت بها قبل أن يعلن ابني خطوبته وأول شيء أخبرت رجوة به، هو أنه لا يوجد قبول 100%، دائما ستجدين أشخاصا لا يوافقونك".

وأضافت الملكة رانيا "النصيحة التي قدمتها لرجوة هي "حاولي عدم قراءة التعليقات، لأن ذلك سيجعلك تشكين في نفسك.. دائما سيكون هنالك سلبية وتلك السلبية لا تتعلق بشخصك بل بأشخاص آخرين غير راضين عن حياتهم، فلا تنشغلي بذلك".

وأفادت بأنها قالت لرجوة "فقط واصلي التركيز على ما تريدين فعله، لأن غير ذلك سيهز ثقتك، قد تعتقدين أنه لن يؤثر على معنوياتك لكنه سيفعل ذلك".

المصدر: RT + "يوتيوب"

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