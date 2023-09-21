تونس.. "حراك 25 جويلية" يطالب بسحب الوكالة من 5 نواب في البرلمان

قال رئيس المكتب السياسي لـ"حراك 25 جويلية" أحمد العدوني، إن الحراك قدم مطالب لسحب الوكالة (الحصانة) من 5 نواب في البرلمان بشبهة ملفات فساد.

وأضاف أحمد العدوني خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، أن مجلس نواب الشعب سينظر فيها خلال أولى جلساته بعد العطلة البرلمانية.

إقرأ المزيد

وأفاد بأنه عقد جلسة عمل مع رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، ووزيرة العدل، بخصوص النواب المعنيين بسحب الوكالة منهم، مؤكدا أن المكاتب الجهوية والمحلية للحراك مستعدة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفي مقدمتها جمع التوقيعات من الناخبين.

ولا يمكن سحب الوكالة من نائب الشعب حسب المرسوم رقم 55 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي، قبل انقضاء الدورة النيابية الأولى أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة النّيابية.

كما لا يمكن تقديم عريضة سحب الوكالة من النائب إلا مرة واحدة طيلة المدة النيابية.

وتقدم عريضة سحب الوكالة معللة وممضاة من قبل عُشر الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية التي ترشح بها النائب المعني إلى الإدارة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا، ويجب أن تكون الإمضاءات معترف بها لدى السلط الإدارية المعنية أو أمام هيئة الانتخابات.

المصدر: وسائل إعلام تونسية