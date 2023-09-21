قوات الجيش المصري تكشف عما عثرت عليه في مدينة درنة الليبية (صور)

كشفت مجموعة من الصور عثور قوات الجيش المصري التي تشارك في عمليات البحث والإنقاذ في ليبيا، على أسلحة وذخائر أسفل الأنقاض.

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ويتضح من الصور عثور قوات الجيش المصري على سلاح "كلاشينكوف" ومسدس ومجموعة من الذخائر المرتبطة بهذه الأسلحة.

ومنذ نحو أسبوع، وصل وفد عسكري مصري برئاسة رئيس الأركان المصري الفريق أول أسامة عسكر إلى ليبيا لتقديم مساعدات لوجستية وإنسانية فورية عقب العاصفة دانييل، كما أرسل الجيش المصري 25 فريق إنقاذ بالإضافة إلى ثلاث طائرات عسكرية، ونقل المواد الغذائية والمعدات الطبية إلى ليبيا.

ووصلت العاصفة دانيال إلى اليابسة على الساحل الليبي يوم الأحد 10 سبتمبر، مما تسبب في دمار واسع النطاق.

وقرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إرسال سفينة ميسترال الحربية إلى ليبيا، للعمل كمستشفى ميداني وصرف إعانات عاجلة لأسر المصريين المتوفين في إعصار دانيال في ليبيا.

كما قرر الرئيس المصري إقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية للمتضررين من الليبيين الذين فقدوا منازلهم.

المصدر: RT