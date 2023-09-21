الأمير محمد بن سلمان: إن انهارت الصين فدول العالم أجمع معرضة للانهيار بما فيها الولايات المتحدة

حذر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من أنه إذا انهارت الصين فدول العالم أجمع معرضة للانهيار بما فيها الولايات المتحدة.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، قال الأمير محمد بن سلمان: "أنا على تواصل مستمر مع الرئيس الصيني شي جين بينغ".

وشدد بن سلمان على أنه "لا أحد يريد أن يرى الصين ضعيفة"، محذرا من أنه "إذا انهارت الصين فدول العالم أجمع معرضة للانهيار بما فيها أمريكا".

وأردف ولي العهد السعودي: "أركز وقتي على متابعة ما يخدم مصالح السعودية وشعبها".

وبخصوص العلاقات السعودية الأمريكية، أوضح الأمير محمد بن سلمان قائلا: "علاقتنا متميزة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ونعمل سويا في العديد من الملفات المشتركة".

المصدر: "العربية"